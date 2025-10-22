Появились кадры разрушений после массированной атаки ВСУ на российский регион

Губернатор Гладков показал кадры разрушений под Белгородом после атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированную атаку на объекты под Белгородом — она привела к разрушениям в жилой застройке нескольких районов. Кадры последствий обстрела появились в Telegram-канале главы Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Из сообщения чиновника следует, что под удар попали города Грайворон и Шебекино, села Зозули, Борисовка и Новостроевка-Первая, а также поселок Октябрьский. Гладков рассказал, что в части домов пропало электричество. Зафиксированы повреждения в частных и многоквартирных домах.

Кроме того, на фотографиях, которые показал губернатор, видно, что сгорел один из попавших под обстрел автомобилей.

Один человек получил минно-взрывную травму и осколочное ранение. «Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — сообщил губернатор.

