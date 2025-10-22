Россия
Появились кадры разрушений после массированной атаки ВСУ на российский регион

Губернатор Гладков показал кадры разрушений под Белгородом после атаки ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированную атаку на объекты под Белгородом — она привела к разрушениям в жилой застройке нескольких районов. Кадры последствий обстрела появились в Telegram-канале главы Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Из сообщения чиновника следует, что под удар попали города Грайворон и Шебекино, села Зозули, Борисовка и Новостроевка-Первая, а также поселок Октябрьский. Гладков рассказал, что в части домов пропало электричество. Зафиксированы повреждения в частных и многоквартирных домах.

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Кроме того, на фотографиях, которые показал губернатор, видно, что сгорел один из попавших под обстрел автомобилей.

Один человек получил минно-взрывную травму и осколочное ранение. «Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — сообщил губернатор.

Ранее стало известно о применении Украиной необычных беспилотников для удара по Дагестану.

