13:43, 22 октября 2025Экономика

Производитель люксовых машин потерял миллиарды из-за кибератаки

Jaguar Land Rover потерял 1,9 миллиарда фунтов стерлингов из-за кибератаки
Вячеслав Агапов

Фото: Phil Noble / Reuters

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover потерял 1,9 миллиарда фунтов стерлингов из-за кибератаки. Об убытках компании сообщает The Times.

В результате хакерской атаки на пять недель была приостановлена работа заводов и поставщиков по всей Великобритании. По предварительным оценкам, ущерб от взлома составил почти два миллиарда фунтов стерлингов (около 2,7 миллиарда долларов). При этом сумма может увеличиться, если производство люксовых машин не возобновится, отмечают эксперты Центра кибермониторинга.

Атака на Jaguar Land Rover стала самым экономически разрушительным киберинцидентом в истории Великобритании. В общей сложности пострадали свыше пяти тысяч британских предприятий и организаций. В британских подразделениях автоконцерна трудятся 34 тысячи человек, а управляемая компанией крупнейшая цепочка поставок в автомобильном секторе страны объединяет около 120 тысяч сотрудников.

Чтобы справиться с кризисом, правительство выдало компании гарантии по кредиту в размере 1,5 миллиарда фунтов (два миллиарда долларов) на текущие расходы. Хотя работа на предприятиях компании в Великобритании и Европе уже частично возобновилась, к полной загрузке мощностей на заводах она вернется не раньше января.

Работа компании была нарушена из-за кибератаки 2 сентября. Позднее вынужденную остановку производства после хакерской атаки продлили до 24 сентября. Компания предупредила поставщиков и партнеров, что расследование кибератаки продолжается. Сейчас производитель рассматривает различные этапы возобновления деятельности, и это потребует времени.

