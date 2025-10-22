Экономика
Расходы россиян на кофе подсчитали

«Выберу.ру»: Треть россиян тратят на кофе с собой 3-5 тысяч рублей в месяц
Кирилл Луцюк

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

В России 32 процента граждан тратят на кофе с собой от трех до пяти тысяч рублей в месяц. Это выяснили специалисты финансового маркетплейса «Выберу.ру». Их выводы процитировало РИА Новости.

Кроме того, 26 процентов расходуют на эти цели до 500 рублей в месяц, а 16 процентов — от 500 до полутора тысяч. Еще 12 процентов тратят от 1,5 тысячи до трех тысяч рублей, а у двух процентов расходы превышают десять тысяч рублей.

Опрос также показал, что 11 процентов приобретают кофе с собой хотя бы раз в день, а три процента — несколько раз. Почти 30 процентов признались, что вообще не покупают кофе на вынос. Другие 27 процентов рассказали, что совершают такие покупки три-пять раз в неделю.

По словам 42 процентов опрошенных, кофе лишь немного увеличивает их месячные расходы, а 29 процентов вообще не заметили, чтобы эти траты сказались на их бюджете. При этом 26 процентов обнаружили, что кофе на вынос серьезно сказывается на их тратах.

По информации Росстата в сентябре цена килограмма растворимого кофе в России поднялась выше четырех тысяч рублей.

