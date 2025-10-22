Силовые структуры
14:22, 22 октября 2025Силовые структуры

«Мертвые души» дворников помогли провернуть многомиллионную аферу в российском городе

В Петербурге задержаны 8 человек по делу об афере на ₽3 млн в жилищном агентстве
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге силовики провели обыск в жилищном агентстве Невского района по делу об афере на три миллиона рублей при помощи «мертвых душ» дворников. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на собственный источник.

В результате задержаны восемь человек. По предварительной информации, агентство заключило четыре контракта на круглосуточную охрану нежилых зданий на сумму более трех миллионов рублей. Таким образом фиктивно было трудоустроено более 20 дворников и охранников.

Ранее сообщалось, что в Уфе задержали замначальника управления по вопросам миграции МВД Республики Башкортостан майора полиции Рустама Абдрафикова.

