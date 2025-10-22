«Мертвые души» дворников помогли провернуть многомиллионную аферу в российском городе

В Санкт-Петербурге силовики провели обыск в жилищном агентстве Невского района по делу об афере на три миллиона рублей при помощи «мертвых душ» дворников. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на собственный источник.
В результате задержаны восемь человек. По предварительной информации, агентство заключило четыре контракта на круглосуточную охрану нежилых зданий на сумму более трех миллионов рублей. Таким образом фиктивно было трудоустроено более 20 дворников и охранников.
Ранее сообщалось, что в Уфе задержали замначальника управления по вопросам миграции МВД Республики Башкортостан майора полиции Рустама Абдрафикова.