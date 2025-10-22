Разработчикам программ для управления делами президента России вынесли приговор

В Москве вынесли приговор по делу о махинациях при доработке веб-сайтов УДП РФ

Тверской районный суд Москвы вынес приговор по делу о махинациях при доработке веб-сайтов управления делами президента России (УДП РФ). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Учредителя петербургской компании «Диаком» Игоря Дыбу и экс-сотрудницу «Лаборатории творчества» Риту Мазурову признали виновными по статье о мошенничестве. Они получили четыре и три года колонии общего режима соответственно. Кроме того, суд оштрафовал Дыбу на 500 тысяч рублей, а Мазурову на 400 тысяч рублей и взыскал с них по иску УДП почти 2 миллиона рублей.

В 2020 году осужденные исполняли программу по развитию автоматизированной информационной системы «Кадры» УДП. Доработанные версии «развернули на внешнем сервере», предоставив доступ к ним приемной комиссии заказчика, которая после проверки подписала акты выполненных работ. Однако позже часть программ перестала открываться. Ущерб составил два миллиона рублей.

Бывший начальник управления информации и связи УДП Виталий Надрага, подписавший акты приемки работ, обвинялся по статье о злоупотреблении полномочиями. Но уголовное преследование прекратили за истечением срока давности.

Адвокат Дыбы заявила, что обновления программного продукта не открылись, так как использовалась «базовая копия сайта», хотя на самом деле работы были выполнены.

В 2024 году Надрагу приговорили к пяти годам за злоупотребление должностными полномочиями во время исполнения госконтракта на обеспечение УДП новым программным обеспечением. Однако Верховный суд отменил этот приговор.

Надрага в прошлом служил в ФСО, затем работал в УДП. Оттуда Надрага уволился в январе 2019 года с классным чином действительного государственного советника 2-го класса (соответствует званию генерал-лейтенанта Минобороны или МВД). Его задержали в феврале 2021 года. В сентябре того же года над ним начался суд.