06:01, 22 октября 2025Интернет и СМИ

Родители решили помочь дочери справиться с алкоголизмом и отправили ее в Сомали

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Пользовательница Reddit с ником Andromeda-Native пожаловалась на то, что оказалась фактически в заточении в Сомали. По словам девушки, ее туда из Англии отправили на перевоспитание родители, которые решили помочь ей справиться с алкоголизмом.

«Я долгое время боролась с алкогольном зависимостью, но все мои попытки оказались безуспешны, — написала автор, упомянув, что ей сейчас около 25 лет. — Я была в ужасном состоянии, моя жизнь разваливалась и я создавала кучу проблем домашним. И тогда родители предложили мне "перезагрузиться", поехав в Сомали на шестимесячное обучение, чтобы достичь духовного просветления и, конечно же, оставаться трезвой». Она уточнила, что ее родители сами выросли в этом африканском государстве.

Однако на самом деле девушка оказалась не столько в духовной школе, сколько в реабилитационном центре с исламским уклоном, который она назвала «тюрьмой для своенравных сомалийских женщин». По словам автора, выход из женского отделения заперт, и ключи есть только у сотрудников. Но даже если она преодолеет этот кордон, то наткнется еще на одну запертую дверь, а потом — еще на одну. Основной вход в учреждение охраняют люди с винтовками.

«У меня нет никаких книг, разрешен только Коран. Кроме того, нам разрешено какое-то время проводить со смартфонами. Я не знаю, считается ли это удержанием против моей воли, потому что я приехала сюда добровольно. Но теперь я хотела бы уехать, но не могу этого сделать, пока мой отец не разрешит. Если бы я знала, каково это, я бы отказалась ехать», — заключила автор.

Ранее российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал худшую, по его мнению, страну в мире. Ею он счел Сомали, пояснив, что в этом государстве небезопасно, а жителям надо уметь выживать.

