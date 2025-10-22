Силовые структуры
12:15, 22 октября 2025Силовые структуры

Россиянин избежал наказания за жестокую расправу над невестой из-за желания уйти на СВО

В Петербурге суд приостановил дело об убийстве девушки из-за ухода убийцы на СВО
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд приостановил расследование уголовного дела о жестокой расправе над 18-летней местной жительницей из-за того, что обвиняемый Александр Морозов решил отправиться в зону спецоперации (СВО). Об этом пишет «78».

Адвокаты потерпевшей стороны и даже прокурор выступили против этого решения и требовали продолжать судебное разбирательство, однако суд не встал на их сторону.

В ночь на 31 мая Морозов нанес своей невесте множественные ножевые ранения из-за того, что она решила с ним расстаться. Мужчину задержали.

Ранее в Томске полиция задержала подозреваемого в поджоге деревянного многоквартирного дома, где не выжили четыре человека.

