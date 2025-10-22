Забота о себе
13:31, 22 октября 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян предостерегли от домашних методов исправления прикуса

Ортодонт Софроницкая: Домашние методы коррекции прикуса грозят болью в челюсти
Наталья Обрядина1

Фото: YURIMA / Shutterstock / Fotodom

Попытки самостоятельно исправить прикус в домашних условиях могут привести к серьезным последствиям, предупредила врач-ортодонт EUROKAPPA Academy Ксения Софроницкая. О том, чем вредны такие методы, она рассказала «Ленте.ру».

По словам врача, сегодня в соцсетях и на маркетплейсах часто рекламируют прозрачные капы для зубов. Такие изделия называют альтернативой профессиональным ортодонтическим системам, в сети также утверждают, что они обеспечивают «быстрое выравнивание без визита к врачу».

«В действительности же последствия таких экспериментов могут быть серьезными: от повышенной чувствительности, ослабления корней и убыли костной ткани до хронических болей в челюсти и воспаления тканей пародонта», — предостерегла Софроницкая. Также неправильно подобранные капы грозят смещением челюстей и нарушением работы височно-нижнечелюстного сустава, что может приводить к щелчкам и головным болям и затруднять открывание рта.

Софроницкая добавила, что крайне опасно самостоятельно подпиливать зубы — пилкой для ногтей или абразивными инструментами. «Даже минимальное снятие эмали может вызвать чувствительность и впоследствии привести к разрушению зуба. Кроме того, сточив зуб не там, где нужно, человек нарушает контакт между челюстями. Это приводит к изменению положения суставов и даже асимметрии лица», — заверила врач.

Ранее хирург-имплантолог Илиа Цицуашвили предупредил, что людям с диабетом нужно особенно тщательно следить за здоровьем зубов. По его словам, это заболевание нарушает микроциркуляцию в сосудах и запускает воспаление в деснах.

