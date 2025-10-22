Забота о себе
20:27, 22 октября 2025Забота о себе

Россиян предупредили о последствиях употребления воды из чайника с накипью

Эндокринолог Михалева: Вода из чайника с накипью опасна для почек и сердца
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: audiznam260921 / Shutterstock / Fotodom

Вода из чайника с накипью может спровоцировать заболевания почек и сосудов, предупредила эндокринолог, диетолог Оксана Михалева. О последствиях она поговорила с РИАМО.

Врач объяснила, что накипь в чайнике — это отложения солей кальция и магния. Если употреблять такую воду, эти вещества способны накапливаться в организме, а при избытке кальция организм будет пытаться вывести этот микроэлемент, активно задействовав для этого почки.

«Со временем это может привести к образованию так называемого "песка", а затем и камней. И даже если этого не произойдет, постоянная нагрузка на почки приводит к ухудшению их работы и повышает риск развития хронических заболеваний», — предупредила Михалева.

Врач добавила, что вода из чайника с накипью опасна и для сосудов, особенно у людей старше 50 лет: кальций делает сосуды менее эластичными и провоцирует образование атеросклеротических бляшек. «Это особенно опасно для людей с дефицитом витамина D — при его нехватке кальций поступает не в кости, как это должно происходить, а напрямую в почки», — уточнила доктор.

Чтобы избежать этих проблем, Михалева порекомендовала кипятить только очищенную воду. Важно также периодически удалять накипь с чайниками с помощью лимонной кислоты или уксуса и в целом следить за состоянием этого бытового прибора.

Ранее диетолог Ольга Ермошина рассказала, как избавиться от запора. Для этого она посоветовала изменить рацион и добавить в него фрукты и овощи.

    Все новости