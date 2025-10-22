Забота о себе
16:36, 22 октября 2025Забота о себе

Россиянам подсказали способ отличить опасную боль в спине от безобидной

Невролог Бранд назвал усиливающуюся по ночам боль в спине опасным признаком
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Srdjan Randjelovic / Shutterstock / Fotodom  

Чаще всего боль в спине связана с работой мышц, связок и суставов, но иногда она может быть и признаком опасных заболеваний. Об этом предупредил врач-невролог Павел Бранд в беседе с KP.RU.

По словам врача, самый простой способ отличить опасную боль от безобидной — это обратить внимание на ее характер. Так, он призвал насторожиться, если дискомфорт возникает по ночам, усиливается в положении лежа или сопровождается повышением температуры. Кроме того, невролог рекомендовал записаться к врачу, если болезненные ощущения появились без явной причины, такой как травма.

Бранд также подсказал, что особенно внимательно стоит отнестись к боли в спине, которая возникает у детей, подростков и людей старше 55 лет. По его словам, насторожиться при нетипичной боли в спине также нужно людям с хроническими заболеваниями, например перенесшим онкологическое заболевание.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа предупредила, что боль в спине может появиться из-за неудобной позы во сне. По ее словам, привычка спать на животе провоцирует болезненные ощущения.

