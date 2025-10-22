Экономика
17:14, 22 октября 2025Экономика

Россиянам посоветовали не покупать жилье у одной категории граждан

Риелторы начали советовать россиянам не покупать жилье у пенсионеров
Александра Качан (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Риелторы рекомендуют не покупать квартиры у пенсионеров из-за частых случаев мошенничества. Об этом пишут «Новости Москвы».

Как отмечает издание, все чаще пожилые продавцы пытаются аннулировать сделку купли-продажи через суд, утверждая, что продали квартиру под влиянием злоумышленников или ввиду недееспособности. Если же сделки с пенсионером не избежать, эксперты советуют провести тщательную проверку.

В первую очередь стоит выяснить, куда переедет продавец. Отсутствие второго жилья у собственника — признак мошенничества. Также следует проверить родственников и дееспособность пенсионера, попросив показать соответствующие документы. Кроме того, лучше избегать дешевых и срочных сделок, фиксировать все на видео и работать только с риелтором.

Ранее москвичей предупредили о новой мошеннической схеме. Аферисты все чаще крадут объявления о сдаче в аренду дорогой недвижимости и выкладывают фотографии из них, предлагая купить объект по заниженной цене.

