Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:48, 22 октября 2025Экономика

Россиянам станет сложнее купить жилье

Риелтор Чернокульский: Комиссии риелторов вырастут в полтора раза в 2026 году
Мария Черкасова
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

С 2026 года комиссии риелторов при сделках со вторичным жильем в России могут увеличиться в среднем в полтора раза, спрогнозировал для «Газеты.Ru» директор «Жилфонда» Александр Чернокульский.

В настоящее время комиссия за риелторские услуги при продаже или покупке вторичного жилья в массовом сегменте в среднем составляет 2-3 процента от стоимости недвижимости. С 2026 года ожидается рост комиссий до 3-5 процентов.

Это связано с изменениями в налоговом законодательстве: повышением ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 22 процентов, увеличением налога на прибыль и ужесточением условий для упрощенной системы налогообложения. Работающие на льготных режимах риелторские агентства и индивидуальные предприниматели будут вынуждены перейти на общий режим, включая НДС и налог на прибыль, что существенно повысит операционные расходы и приведет к пересмотру цен на услуги. Для многих сохранение цен будет проблематично, поскольку новая налоговая система усложняет документооборот и увеличивает расходы на бэк-офис и сопровождение сделок на 5-15 процентов.

По оценкам Чернокульского, в 2024 году около 15 процентов риелторов покинули профессию, а число средних и маленьких агентств, ушедших с рынка, могло достигать 25 процентов. Тенденция продажи риелторских бизнесов наблюдалась уже в 2022 году. Теперь отрасль стоит перед выбором: повышать цены или уходить с рынка. Ожидается, что часть игроков будет сокращать издержки, но большинство все же поднимут комиссии в среднем на 0,5-1,5 процента, в зависимости от региона и типа сделки.​

С 1 января 2026 года в России стандартная ставка НДС повысится с 20 до 22 процентов.

Ранее россиян предупредили, что квартиры в новостройках могут подорожать в 1,5 раза за шесть лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин принял участие в тренировке стратегических ядерных сил

    В России поддержали озвученный в Финляндии призыв по вопросу Украины

    Врач раскрыл способ замедлить развитие деменции

    Раскрыты даты проведения в России масштабного музыкального фестиваля

    Лепс стал соучредителем ресторанного бизнеса с убытком в десятки миллионов рублей

    Россиянке пришлось доказывать родство с пропавшим на СВО сыном

    Сикорского предупредили о риске из-за угрозы посадить самолет Путина

    В России захотели усложнить отключение коммунальных услуг неплательщикам

    Слова Трампа о скором завершении еще одного конфликта объяснили

    Украина бросила против российских войск силы спецопераций ГУР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости