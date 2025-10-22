Россиянам станет сложнее купить жилье

Риелтор Чернокульский: Комиссии риелторов вырастут в полтора раза в 2026 году

С 2026 года комиссии риелторов при сделках со вторичным жильем в России могут увеличиться в среднем в полтора раза, спрогнозировал для «Газеты.Ru» директор «Жилфонда» Александр Чернокульский.

В настоящее время комиссия за риелторские услуги при продаже или покупке вторичного жилья в массовом сегменте в среднем составляет 2-3 процента от стоимости недвижимости. С 2026 года ожидается рост комиссий до 3-5 процентов.

Это связано с изменениями в налоговом законодательстве: повышением ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 22 процентов, увеличением налога на прибыль и ужесточением условий для упрощенной системы налогообложения. Работающие на льготных режимах риелторские агентства и индивидуальные предприниматели будут вынуждены перейти на общий режим, включая НДС и налог на прибыль, что существенно повысит операционные расходы и приведет к пересмотру цен на услуги. Для многих сохранение цен будет проблематично, поскольку новая налоговая система усложняет документооборот и увеличивает расходы на бэк-офис и сопровождение сделок на 5-15 процентов.

По оценкам Чернокульского, в 2024 году около 15 процентов риелторов покинули профессию, а число средних и маленьких агентств, ушедших с рынка, могло достигать 25 процентов. Тенденция продажи риелторских бизнесов наблюдалась уже в 2022 году. Теперь отрасль стоит перед выбором: повышать цены или уходить с рынка. Ожидается, что часть игроков будет сокращать издержки, но большинство все же поднимут комиссии в среднем на 0,5-1,5 процента, в зависимости от региона и типа сделки.​

С 1 января 2026 года в России стандартная ставка НДС повысится с 20 до 22 процентов.

Ранее россиян предупредили, что квартиры в новостройках могут подорожать в 1,5 раза за шесть лет.