Российские солдаты спасли жизнь отстреливавшемуся до последнего бойцу СВО

Бойцы РФ спасли солдата ВСУ, он не хотел сдаться из-за страха перед пленом

Российские солдаты спасли жизнь украинскому солдату. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Раненого украинского солдата нашли при штурме. Он занял огневую позицию и отстреливался до последнего, отмечает канал. Российские бойцы предложили ему медицинскую помощь, однако украинец отказался. Несмотря на это ему наложили жгут и отвезли в зеленую зону.

В госпитале руку украинскому солдату пришлось ампутировать. Когда мужчина пришел в себя, он признался, что боялся сдаваться в плен. Мужчина был уверен, что его ждет расправа.

