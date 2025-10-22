Россия
12:31, 22 октября 2025

Российские солдаты спасли жизнь отстреливавшемуся до последнего бойцу СВО

Бойцы РФ спасли солдата ВСУ, он не хотел сдаться из-за страха перед пленом
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские солдаты спасли жизнь украинскому солдату. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Раненого украинского солдата нашли при штурме. Он занял огневую позицию и отстреливался до последнего, отмечает канал. Российские бойцы предложили ему медицинскую помощь, однако украинец отказался. Несмотря на это ему наложили жгут и отвезли в зеленую зону.

В госпитале руку украинскому солдату пришлось ампутировать. Когда мужчина пришел в себя, он признался, что боялся сдаваться в плен. Мужчина был уверен, что его ждет расправа.

Ранее стало известно о российском бойце, который 12 дней нес тело сослуживца, отказавшись похоронить его на передовой. Боец рассказал, что к этому его вынудило обещание, данное матери друга. Она просила в случае смерти сына вернуть его на родину.

