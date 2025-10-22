Бывший СССР
Российские войска отбили все контратаки ВСУ на Карантинном острове Херсона

Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России отбили все контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Карантинном острове Херсона. Об этом сообщил ТАСС командир российского разведывательного взвода.

Он рассказал, что российские военные форсировали водный рубеж, опасаясь обстрела со стороны ВСУ. Однако украинские войска не ожидали такого маневра от противника именно в этом месте, добавил военнослужащий.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что со временем ВСУ будут вынуждены уйти из правобережной части региона, в настоящий момент подконтрольной им. По его словам, регион остается тяжелым направлением для украинских войск из-за логистики, что также усугубляет постоянное огневое воздействие.

До этого Сальдо рассказал, что ВСУ будут использовать в качестве укреплений жилую застройку в подконтрольном им Херсоне в случае начала боев в городе. Чиновник добавил, что украинские войска минируют здания, роют окопы и строят укрепленные точки в отдельных частях населенного пункта. При этом масштабных фортификационных работ в городе не проводится.

