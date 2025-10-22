Стало известно о необходимости для ВСУ вывести войска из Херсонской области

Сальдо: ВСУ будут вынуждены уйти из правобережной части Херсонской области

Со временем Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут вынуждены уйти из правобережной части Херсонской области, в настоящий момент подконтрольной им. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

По его словам, регион остается тяжелым направлением для украинских войск из-за логистики, что также усугубляет постоянное огневое воздействие. Кроме того, чиновник обратил внимание на потери, которые несут ВСУ в регионе.

«Правый берег — тяжелое направление для логистики, особенно под постоянным огневым воздействием. Срыв снабжения, потери личного состава и техники, удары по складам — все это рано или поздно приведет к выводу украинских войск с нашей территории», — отметил он.

Ранее Сальдо заявил, что бойцы ВСУ будут использовать жилую застройку в качестве укреплений, когда начнутся бои в Херсоне. Он также отметил, что украинские войска не проводят в городе масштабных фортификационных работ.