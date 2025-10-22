Бывший СССР
Сальдо раскрыл тактику ВСУ на случай боев в Херсоне

Сальдо: ВСУ будут использовать жилую застройку в качестве укреплений в Херсоне
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут использовать в качестве укреплений жилую застройку в подконтрольном им Херсоне в случае начала боев в городе. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«Насмотревшись ранее на их тактику, понимаешь, что в самом критическом для них случае они попытаются устроить в Херсоне то же, что ранее в Артемовске, — будут использовать жилую застройку как готовые укрепления, прикрываясь мирным населением», — рассказал он.

Чиновник добавил, что украинские войска минируют здания, роют окопы и строят укрепленные точки в отдельных частях города. При этом масштабные фортификационные работы в городе не проводятся.

Ранее губернатор сообщил, что российские войска уничтожают цели в микрорайона Херсона Корабел на Карантинном острове. Он также назвал остров инструментом давления на ВСУ.

