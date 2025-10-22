Российский адвокат оказался в СИЗО за помощь террористам

В Удмуртии арестовали адвоката, помогавшего информацией террористам

В Ижевске по ходатайству следствия арестовали адвоката. Об этом в своем Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, обвиняемый предоставил террористической организации (какой именно, не называется) информацию о деятельности российских силовых ведомств. После того, как о случившемся стало известно сотрудникам ФСБ, адвоката задержали. На время расследования уголовного дела его отправили в СИЗО.

Ранее в Москве задержали девять иностранцев, занимавшихся на территории России вербовкой трудовых мигрантов в террористическую организацию.