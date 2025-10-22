Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:23, 22 октября 2025Силовые структуры

Российский пенсионер остался в долгах после угроз его семье

В Москве пенсионер отдал мошенникам 30 миллионов рублей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

В Москве 81-летний мужчина отдал мошенникам 30 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, аферисты позвонили пенсионеру и представились людьми, занимающимися финансовой защитой. Они заявили, что мужчина якобы подозревается в переводе денег за рубеж, и угрожали серьезными неприятностями семье потерпевшего.

Пенсионер отдал аферистам все свои сбережения и взял денег в долг у знакомых. Подозреваемых устанавливают.

Ранее полицейские задержали афериста, обманувшего криптоброкера на 10 миллионов рублей с помощью сувенирных денег.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла массированный удар по энергетике Украины. Цели атаковали «Геранями» и «Кинжалами»

    В Казахстане раскрыли сроки обнародования отчета о крушении самолета AZAL

    Россиянин расстрелял соседей по даче из ружья

    Звезда реалити-шоу раскрыл многомиллионные заработки

    Пенсионеры и малолетки стали проблемой для российских надзирателей

    Раскрыты даты проведения в России масштабного музыкального фестиваля

    Российским пенсионерам предложили необычно разнообразить досуг

    У россиян появится быстрый доступ к играм из Азии

    Россиян предупредили о возросших угрозах со стороны Украины

    В Венгрии высмеяли отказ Польши гарантировать пролет борта Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости