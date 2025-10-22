Российский пенсионер остался в долгах после угроз его семье

В Москве 81-летний мужчина отдал мошенникам 30 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, аферисты позвонили пенсионеру и представились людьми, занимающимися финансовой защитой. Они заявили, что мужчина якобы подозревается в переводе денег за рубеж, и угрожали серьезными неприятностями семье потерпевшего.

Пенсионер отдал аферистам все свои сбережения и взял денег в долг у знакомых. Подозреваемых устанавливают.

