Российские водители показали высокий уровень знаний ПДД

Более 1 млн россиян проверили знания ПДД

В России завершился шестой социально-образовательный проект «Большой экзамен ПДД от "Авто.ру"», в котором приняли участие более 1 миллиона автолюбителей. Участники дали 4,5 миллиона ответов, при этом две трети из них оказались правильными.

При возможном максимуме в 120 баллов более 70 баллов набрали свыше 11 тысяч участников, которые стали претендентами на главные призы. Самая высокая доля правильных ответов (72%) пришлась на категорию вопросов про обслуживание автомобиля. Чуть больше ошибок зафиксировано в ответах по теме «Дорожное движение в пределах города» (70% правильных ответов).

Наибольшее затруднение у участников вызвала тема «Как было раньше» с вопросами о ПДД из 80-х и 90-х, где лишь треть экзаменующихся смогли дать правильные ответы. Меньше 10% правильных ответов зафиксировано в вопросах: можно ли посадить пассажира на мосту, можно ли двигаться задним ходом в местах стоянки такси и разрешен ли обгон при проезде трамвайных путей, пересекающих дорогу вне перекрестка.

«Мы сделали большой экзамен ПДД более динамичным и вовлекающим — и по реакции участников видно, что это сработало. Приятно видеть, с каким азартом пользователи "Авто.ру" проходят задания и стремятся сдать экзамен на "отлично". Для нас это не просто игра, а способ повысить культуру и безопасность на дорогах», — комментирует Ксения Зарецкая, руководитель сервиса «Авто.ру».

В 2025 году первенство в региональном рейтинге осталось за представителями Карелии, где почти 40% участников набрали более 70 баллов. Первую пятерку дополнили Республика Бурятия и Томская область (32%), Кировская область (31%) и Новгородская область (28%). В Санкт-Петербурге 20% участников преодолели планку в 70 баллов, а в Москве их оказалось 19%.

Всего для «Большого экзамена ПДД» было составлено более 500 задач, что в два раза превышает объем прошлого экзамена. Вместе с экзаменом был запущен онлайн-тренажер, позволяющий подготовиться к сдаче теоретической части аттестации на водительское удостоверение, которым уже воспользовались более 20 тысяч человек.