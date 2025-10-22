Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:06, 22 октября 2025Экономика

Рыночной ставке по ипотеке в РФ предсказали снижение

Аналитик Гордейко: Рыночная ставка по ипотеке может снизиться до 19 процентов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Рыночная ставка по ипотеке может снизиться до 19-21 процента по итогам текущего года. Соответствующее мнение высказали эксперты рынка в разговоре с агентством ТАСС.

По словам эксперта по ипотечному рынку Сергея Гордейко, средняя ставка по рыночной ипотеке составляет 21,2 процента и примерно одинакова на «первичке» и «вторичке». «Ставки по кредитам зависят от ключевой ставки и надбавки за риск. Это ключевая плюс какой-то процент. От двух до четырех процентных пункта. Сейчас не произошло снижение этой надбавки. Это сигнал, что банки не очень оптимистично настроены», — объяснил специалист. Рыночная ставка по ипотеке по итогам года может составить 19 процентов, предсказал он.

Руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева заявила, что при опущении ставки Центробанка на один процентный пункт уровень рыночных ипотечных ставок будет находиться в диапазоне от 19 до 21 процентного пункта.

Ранее основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик пришел к выводу, что ипотека в 2026 году вряд ли станет доступной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Экс-президент Финляндии раскрыл детали разговора с Путиным о НАТО

    Помощник Трампа оскорбил Псаки после ее шутки о жене Вэнса

    Раскрыты даты проведения в России масштабного музыкального фестиваля

    Рыночной ставке по ипотеке в РФ предсказали снижение

    «Поставить нормального военного». Лидер группы «Вопли Видоплясова» призвал к перевороту на Украине

    Прикованный к инвалидной коляске телеведущий рассказал о повседневной жизни

    Ежегодный пересмотр одного налога в России назвали нецелесообразным

    Генсек НАТО раскрыл сумму поставок американского оружия Украине

    Профессор моды оценила стиль Полины Гагариной

    Доллар подорожал к рублю до максимума за две недели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости