Рыночной ставке по ипотеке в РФ предсказали снижение

Аналитик Гордейко: Рыночная ставка по ипотеке может снизиться до 19 процентов

Рыночная ставка по ипотеке может снизиться до 19-21 процента по итогам текущего года. Соответствующее мнение высказали эксперты рынка в разговоре с агентством ТАСС.

По словам эксперта по ипотечному рынку Сергея Гордейко, средняя ставка по рыночной ипотеке составляет 21,2 процента и примерно одинакова на «первичке» и «вторичке». «Ставки по кредитам зависят от ключевой ставки и надбавки за риск. Это ключевая плюс какой-то процент. От двух до четырех процентных пункта. Сейчас не произошло снижение этой надбавки. Это сигнал, что банки не очень оптимистично настроены», — объяснил специалист. Рыночная ставка по ипотеке по итогам года может составить 19 процентов, предсказал он.

Руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева заявила, что при опущении ставки Центробанка на один процентный пункт уровень рыночных ипотечных ставок будет находиться в диапазоне от 19 до 21 процентного пункта.

