Сальдо заявил о минировании ВСУ зданий в Херсоне

Губернатор Сальдо: ВСУ минируют здания и роют окопы в Херсоне

Вооруженные силы Украины (ВСУ) минируют здания, роют окопы и строят укрепления в подконтрольном им Херсоне. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

«Насмотревшись ранее на их тактику, понимаешь, что в самом критическом для них случае они попытаются устроить в Херсоне то же, что ранее в Артемовске — будут использовать жилую застройку как готовые укрепления, прикрываясь мирным населением», —сказал Сальдо.

Ранее Сальдо сообщил, что Вооруженные силы России ведут бои за контроль над микрорайоном Херсона «Корабел». Он находится на Карантинном острове.