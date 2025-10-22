Мир
Сикорского предупредили о риске из-за угрозы посадить самолет Путина

Ментцен: Сикорский рискует, угрожая посадить самолет с Путиным
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Глава польского МИД Радослав Сикорский сильно рискует, угрожая принять решение посадить самолет президента России Владимира Путина в случае его полета в Венгрию через Польшу. Об этом заявил депутат сейма республики от коалиции националистов и евроскептиков Славомир Ментцен на своей странице в социальной сети X.

«Перехват самолета с президентом ядерной державы, летящим на мирные переговоры с президентом другой ядерной державы, представляется весьма рискованным и может иметь совершенно непредсказуемые последствия», — написал он.

По словам депутата, Варшава демонстрировала совершенно другую позицию в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он напомнил, что Международный уголовный суд (МУС) также выдал ордер и на арест главы израильского правительства, однако польские власти гарантировали ему безопасность во время годовщины освобождения Освенцима.

Ранее Сикорский заявил, что Польша не может гарантировать, что самолет Путина принудительно не посадят при возможном пролете над территорией государства. Он добавил, что страна уважает решения МУС.

