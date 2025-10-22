Мир
23:18, 22 октября 2025Мир

Сийярто заявил о готовности США к саммиту с Россией

Глава МИД Венгрии Сийярто: США не отказываются от идеи мирного саммита с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

США не отказываются от идеи мирного саммита с Россией, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом пишет РИА Новости.

После переговоров с главой Госдепа США Марком Рубио он уточнил, что Вашингтон готов к переговорам, саммит остается вопросом времени.

«Американцы совершенно не отказываются от идеи мирного саммита. Единственный вопрос в этой связи — когда именно он должен состояться», — подчеркнул он.

Ранее Сийярто призвал ЕС не мешать урегулированию на Украине и отметил, что мир стал безопаснее на фоне начавшихся переговоров вокруг конфликта.

