Снежные барсы спели на камеру

В Саяно-Шушенском заповеднике «пение» барсов попало на видео
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В Саяно-Шушенском заповеднике фотоловушки зафиксировали «пение» снежных барсов. Видео публикует Telegram-канал Mash Siberia.

На видео в разных точках заповедника попали сразу несколько краснокнижных ирбисов, или снежных барсов. Хищники «спели» для сородичей, издавая звуки, похожие одновременно на пронзительное мяуканье и рычание.

Снежный барс, в отличие от многих крупных представителей кошачьих, не умеет рычать из-за особенностей строения гортани. Однако он способен издавать другие звуки, такие как мурлыканье, урчание, шипение и фырканье.

Ранее в Саяно-Шушенском заповеднике зафиксировали необычное поведение ирбиса. Молодая самка снежного барса попала в объектив фотоловушки, катаясь по заснеженному склону.

Ирбис является одним из самых скрытных и редких хищников в России. Еще двадцать лет назад о нем знали в основном по следам. Теперь с помощью фотоловушек ученые получают все больше информации о повадках этих кошек.

