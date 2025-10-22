Интернет и СМИ
Сообщение об отсутствии бензина на заправках в Крыму оказалось фейком

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Распространившееся в сети сообщение об отсутствии бензина на заправках в Крыму оказалось фейком. Власти сообщили о позитивной динамике в ситуации с топливом.

Украинский блогер Коста Кремпов (Кобзарь) опубликовал в X фото, якобы сделанное на заправке полуострова. Однако снимок создан с помощью реальной фотографии заправки, найденной в сети и доработанной с помощью искусственного интеллекта. На это указывает ряд признаков. Во-первых, на кадре можно увидеть разговорное слово «нету» вместо указания конкретной стоимости топлива. Кроме того, ошибки заметны и на указателях, где нейросеть сильно исказила надписи. Так, например, вместо «пассажиров» используется «пассамиры», в слове «высадка» исковерканы буквы ы и а. Помимо прочего, на настоящей фотографии с заправки можно увидеть табличку «Въезд», в то время как на сгенерированной нейросетью вместо нее лишь белый квадрат. Автомобили на фейковом снимке также выглядят неестественно и похожи на бесформенную груду металла.

Несмотря на трудности с топливом в Республике Крым, в данный момент фиксируется положительная динамика. В конце прошлой недели суточный лимит по продаже бензина увеличен до 30 литров, топливо продают на 130 АЗС, уточнял глава республики Сергей Аксенов. Позднее глава крымского правительства Юрий Гоцанюк указал, что свободная реализация топлива осуществляется с 22 октября на 150 автозаправочных станциях. Чиновник также предоставил актуальную информацию с адресами заправочных станций и данными о наличии топлива на них.

Украинские центры информационно-психологических операций намеренно распространяют в соцсетях ложь о дефиците бензина, чтобы посеять панику среди населения. Конкретный пример с фейковым фото с заправки демонстрирует, как недостоверную информацию продвигают ироничной подачей и нейросетями. Таким образом проблема становится мемом, который быстро распространяется и множится. Авторы фейков хотят добиться масштаба ради дестабилизации ситуации.

Данные об отсутствии бензина на заправках Крыма не получили распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

