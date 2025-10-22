Сообщение об установке в ЛНР спутникового оборудования ради сбора данных не подтвердилось

Сообщение об установке антенн «Русский мир» ради сбора данных оказалось фейком

Украинский Центр национального сопротивления (ЦНС) заявил в Telegram, что в Луганской народной республике (ЛНР) бесплатно устанавливают российское спутниковое оборудование «Русский мир» на замену украинскому якобы для сбора личных данных. Однако эта информация оказалась фейком.

«Реальная цель — не только ограничение украинских телеканалов, но и создание базы данных домохозяйств: каждый комплект регистрируют, фиксируя адрес, паспортные данные и номер телефона владельца», — говорится в материале ЦНС.

Телевещательный проект «Русский мир» был запущен в ЛНР и Донецкой народной республике (ДНР), Запорожской и Херсонской областях, Крыму и Севастополе в 2022 году. «"Русский мир" — это 20 федеральных каналов, 10 региональных и 9 каналов с развлекательным контентом. Все они будут транслироваться совершенно бесплатно, что позволит каждому желающему всегда оставаться в курсе основных событий России и своего региона», — рассказывал и.о. министра информации ДНР Игорь Антипов.

Как указано на сайте проекта, подключить спутниковое телевидение можно несколькими способами. Тем, кто проживает в зоне неустойчивого эфирного телевизионного приема или в зоне, где прием эфирного телевидения невозможен, оборудование установят бесплатно. Для этого нужно подать заявку в местную администрацию.

Кроме того, жителям ЛНР, Херсонской и Запорожской областей доступна акция по обмену устаревшего оборудования «Горыныч» на комплект спутникового телевидения «Русский мир». «Вы просто передаете старое оборудование на утилизацию, а взамен получаете новый комплект за 0 рублей. Демонтаж и монтаж также выполняются без оплаты, кроме случаев нестандартной установки», — говорится на сайте проекта.

Главная цель проекта «Русский мир» — не сбор информации о гражданах, а обеспечение доступа к российскому и местному телеконтенту. «Основная цель — устранить цифровое неравенство в части доступа к качественному российскому телевизионному контенту», — подчеркивал глава Минцифры ЛНР Андрей Ершов. «Данный проект позволит устранить пробел, связанный с федеральным телевещанием, и предоставит возможность жителям новых регионов получать ту же информацию, что и в остальной части России», — объяснили в Минцифры России.

При этом предоставление компании-оператору данных клиента — ФИО, адреса, паспортных данных и номера телефона — является стандартной практикой при заключении договора на обслуживание, которая распространена повсеместно, а не только в новых регионах России.

Важно отметить, что услуга по установке комплекта «Русский мир» вызвала большой спрос в ЛНР. Уже в декабре 2023 года комплекты спутникового телевидения установили почти 60 тысяч жителей республики.

Комплекты «Горыныч» являются устаревшим и неактуальным оборудованием. В России оно было популярно до начала 2000-х годов, потом зрители стали пользоваться услугами легальных операторов спутникового вещания. Директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры Екатерина Ларина отмечала, что использование «Горынычей» является проблемной зоной.

«Распространение телеканалов на территории РФ является лицензируемой деятельностью: провайдер такой услуги должен располагать операторской лицензией и лицензией СМИ. Получается, что на новых территориях РФ многие люди смотрят телевидение, которое не имеет разрешительных документов. Получается, что пользовательское оборудование, которое позволяет принимать каналы, распространяемые с нарушением законодательства, является нелегальным и незаконным», — указывала Ларина.

В сентябре глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о запрете продажи, установки, а также использования на территории республики нелицензированных комплектов спутникового телевидения, в том числе так называемых «Горынычей». «Такие меры вводятся для того, чтобы оградить жителей республики от информации, которую пытаются распространить и навязать через телерадиоканалы недружественные страны», — пояснил Пасечник.

На фоне указа проект «Русский мир» возобновил бесплатную установку спутниковых антенн жителям ЛНР. «При условии обмена старого оборудования на новое пользователь получает новое лицензированное оборудование совершенно бесплатно», — подчеркнула замдиректора по связям с общественностью проекта «Русский мир» Валерия Отава.

При этом жители ЛНР могут отказаться от установки комплекта «Русский мир» и воспользоваться услугами другой компании.

Кроме того, запрет на работу украинского спутникового оборудования в новых регионах — логичный шаг по их интеграции в Россию. Согласно российскому законодательству, операторы должны осуществлять вещание при наличии лицензии.

Похожие недостоверные сведения распространялись по украинским каналам, когда в новых регионах устанавливали сотовые вышки для улучшения качества связи. Авторы фейков утверждали, что граждан якобы планируют прослушивать с помощью вышек, однако эта информация не подтвердилась.

Заявление о том, что жителям ЛНР устанавливают российское спутниковое оборудование «Русский мир» для сбора данных о гражданах, не получило распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».