В Петербурге подготовили тонны соли

Петербургские коммунальщики подготовили 32 тыс. тонн противогололедных реагентов

В Санкт-Петербурге для обработки тротуаров от гололеда имеется десятки тысяч тонн соли. О подготовке городских коммунальных служб к зиме рассказал глава жилищного комитета Денис Удод, его цитирует издание «Петроград».

По подсчетам чиновника, районные жилищные агентства имеют в распоряжении 32 тысячи тонн противогололедных материалов. Помимо соли, для обработки дорог от снега и льда используются солевые растворы. Закупка реагентов еще не закончена. Также коммунальщики продолжают проверять состояние отопительных коммуникаций. Как уточнил Денис Удод, стояки в домах по всему городу уже проинспектированы, поэтому сбои в подаче тепла обусловлены неполадками внутри квартир.

Ранее в петербургском комитете по благоустройству оценили пользу от соли. Как отмечается, благодаря ней Санкт-Петербург стал менее пыльным. Солью городские коммунальщики стали чаще заменять песок при обработке тротуаров от гололеда.