11:29, 22 октября 2025Силовые структуры

Спящий в бытовке под американским флагом россиянин оказался террористом и попал на видео

ФСБ опубликовало видео задержания планировавшего стать террористом жителя Сочи
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Планировавшего стать террористом жителя Сочи задержали, когда он спал в бытовке под американским флагом. Этот момент попал на видео, которым поделилось ТАСС.

На кадрах видно, как правоохранители подходят к стоящей в окружении деревьев бытовке, где спят два человека. Сотрудники УФСБ говорят им одеться и выйти из помещения. На следующих кадрах показан мужчина, который лежит на полу с руками за спиной. Далее демонстрируется его жилье — однокомнатная постройка с кроватью, над которой висит флаг США, столом с компьютером и шкафом.

О задержании 32-летнего жителя Сочи, который хотел стать членом проукраинской террористической организацией, сообщалось ранее.

