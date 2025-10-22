FT: США предложили компаниям доступ к оружейному плутонию

Соединенные Штаты предложили энергокомпаниям доступ к оружейному плутонию. Его предприятия могли бы направить на использование в качестве топлива для современных реакторов, утверждает газета Financial Times со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ американский Минэнерго.

«Министерство энергетики опубликовало заявку, которую компании, занимающиеся ядерной энергетикой, могут использовать для получения до 19 мегатонн государственного оружейного плутония из боеголовок времен холодной войны», — говорится в тексте.

Предположительно, предприятия будут перерабатывать ядерные отходы в топливо для современных реакторов. Отмечается, что шаг якобы является попыткой ослабить лидирующее положение России в области цепочек поставок урана.

В начале октября Госдума денонсировала соглашение с США об утилизации плутония и ряда протоколов к этому договору. До этого правительство РФ внесло на денонсацию в ГД соглашение с Америкой об утилизации плутония. Оно было подписано в 2000 году и ратифицировано через 11 лет.

Соответствующий документ предусматривал утилизацию странами 34 тонн оружейного плутония, который был объявлен излишним для военных программ.