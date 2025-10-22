Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:01, 22 октября 2025Мир

США предложили энергетическим компаниям доступ к оружейному плутонию

FT: США предложили компаниям доступ к оружейному плутонию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

Соединенные Штаты предложили энергокомпаниям доступ к оружейному плутонию. Его предприятия могли бы направить на использование в качестве топлива для современных реакторов, утверждает газета Financial Times со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ американский Минэнерго.

«Министерство энергетики опубликовало заявку, которую компании, занимающиеся ядерной энергетикой, могут использовать для получения до 19 мегатонн государственного оружейного плутония из боеголовок времен холодной войны», — говорится в тексте.

Предположительно, предприятия будут перерабатывать ядерные отходы в топливо для современных реакторов. Отмечается, что шаг якобы является попыткой ослабить лидирующее положение России в области цепочек поставок урана.

В начале октября Госдума денонсировала соглашение с США об утилизации плутония и ряда протоколов к этому договору. До этого правительство РФ внесло на денонсацию в ГД соглашение с Америкой об утилизации плутония. Оно было подписано в 2000 году и ратифицировано через 11 лет.

Соответствующий документ предусматривал утилизацию странами 34 тонн оружейного плутония, который был объявлен излишним для военных программ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп прокомментировал возможную встречу с Путиным

    В Италии заявили о дистанцировании Трампа от Зеленского

    США предложили энергетическим компаниям доступ к оружейному плутонию

    Медведь набросился на бегуна и переломил ему кости надвое

    Мужчинам подсказали способ быстро оценить качество эрекции

    Сальдо заявил о минировании ВСУ зданий в Херсоне

    Водительские права начнут аннулировать при наличии заболеваний

    Северная Корея выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

    В Ирландии начались акции протеста после изнасилования девочки в лагере для беженцев

    Стали известны причины разрушения гробницы Тутанхамона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости