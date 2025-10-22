США рассмотрят три антироссийских законопроекта

Axios: Сенат США рассмотрит три антироссийских законопроекта

Комитет международных отношений Сената США рассмотрит три антироссийских законопроекта. Об этом сообщает портал Axios.

«Я очень рада, что впервые в этом году у нас появятся законопроекты, которые затруднят для России дальнейшее ведение [украинского конфликта]», — заявила интернет-изданию демократический сенатор от штата Гавайи Джинн Шахин.

Как подчеркнул глава международного комитета сенатор-республиканец Джеймс Риш, чем сильнее США могут надавить на Россию, тем сильнее американцы должны это делать.

Axios уточняет, что один из законопроектов предполагает признание России государством-спонсором терроризма, второй — введение экономических санкций против Китая за поддержку России и российской армии, третий — перераспределение российских активов, замороженных на территории США, в пользу Украины с периодичностью раз в 90 дней.

В октябре также стало известно, что члены Республиканской партии в Сенате США рассматривают возможность введения новых антироссийских санкций.