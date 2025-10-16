Мир
19:45, 16 октября 2025

В Сенате США задумали новые антироссийские санкции

Punchbowl News: В Сенате США рассматривают новые санкции против России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Члены Республиканской партии в Сенате США рассматривают возможность введения новых антироссийских санкций. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил cооснователь портала Punchbowl News Джон Бреснахан.

По его словам, лидер республиканского большинства Джон Тун заявил, что сейчас «настало время» для рассмотрения нового пакета ограничительных мер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал мир усилить давление на Россию перед встречей с президентом США Дональдом Трампом.

В июле в Конгрессе США внесли на рассмотрение двухпартийный законопроект PEACE Act, предусматривающий санкции против иностранных банков, которые финансируют российский энергетический сектор или ведут бизнес с находящимися под ограничениями российскими организациями.

