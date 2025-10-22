Стали известны подробности о миллионных счетах за ЖКХ Водонаевой

«Мосэнергосбыт»: Водонаевой начислили 1,7 млн руб. за ЖКХ из-за неверных данных

Телеведущая Алена Водонаева получила предварительный расчет, согласно которому оказалась должна за ЖКХ 1,7 миллиона рублей, так как предоставила некорректные данные со счетчика. Об этом заявили в пресс-службе «Мосэнергосбыта», передает «Газета.Ru».

В организации напомнили, что для корректного расчета платежа за потребленное электричество данные необходимо снимать со счетчика до запятой, сопоставляя с порядком, в том числе цифр, переданных ранее. «Если Вы передаете не 200 обычных киловатт-час, а без запятой 20000, то сервис произведет предварительный расчет и попросит Вас подтвердить расход», — заявили в «Мосэнергосбыте».

Представители пресс-службы добавили, что компания дополнительно проверяет аномально высокие расходы при проведении расчетов после передачи данных потребителями.

Ранее Водонаева раскритиковала работу коммунальных компаний, пожаловавшись на миллионный долг за ЖКХ. Она заявила, что в бюрократических организациях работают некомпетентные специалисты.