Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:44, 22 октября 2025Экономика

Стали известны подробности о миллионных счетах за ЖКХ Водонаевой

«Мосэнергосбыт»: Водонаевой начислили 1,7 млн руб. за ЖКХ из-за неверных данных
Александра Качан (Редактор)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Телеведущая Алена Водонаева получила предварительный расчет, согласно которому оказалась должна за ЖКХ 1,7 миллиона рублей, так как предоставила некорректные данные со счетчика. Об этом заявили в пресс-службе «Мосэнергосбыта», передает «Газета.Ru».

В организации напомнили, что для корректного расчета платежа за потребленное электричество данные необходимо снимать со счетчика до запятой, сопоставляя с порядком, в том числе цифр, переданных ранее. «Если Вы передаете не 200 обычных киловатт-час, а без запятой 20000, то сервис произведет предварительный расчет и попросит Вас подтвердить расход», — заявили в «Мосэнергосбыте».

Представители пресс-службы добавили, что компания дополнительно проверяет аномально высокие расходы при проведении расчетов после передачи данных потребителями.

Ранее Водонаева раскритиковала работу коммунальных компаний, пожаловавшись на миллионный долг за ЖКХ. Она заявила, что в бюрократических организациях работают некомпетентные специалисты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Снятие санкций и возвращение активов. Европа и Украина смягчили требования к России в ожидании встречи Путина и Трампа

    В Ростове Великом нашли археологическую сенсацию

    Раскрыты даты проведения в России масштабного музыкального фестиваля

    Стало известно о возможном возвращении российских фигуристов на международные турниры

    В запутанном деле обвиненного в педофилии россиянина появились новые подробности

    В МИД России заявили о невозможности диалога с США по одному вопросу

    Россиянам объяснили новые правила медицинского контроля для водителей с 2027 года

    Россиянам рассказали о повышении зарплат в 2026 году

    Стали известны подробности о миллионных счетах за ЖКХ Водонаевой

    В одной стране Европы нашли необычный способ снимать стресс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости