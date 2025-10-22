Россия
22:13, 22 октября 2025

Стали известны подробности взрыва в Ставрополе

RT: Взрыв в Ставрополе произошел недалеко от воинской части ВДВ и школы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press

Взрыв в Ставрополе произошел в квартале в 15 минутах езды от центра. Такие подробности сообщили RT местные жители.

По их словам, в районе находится воинская часть ВДВ и жилые дома. Также в 150 метрах расположена школа, рядом аптека и детский центр. Горожане отметили, что троллейбусная остановка, рядом с которой был взрыв, осталась целой.

Взрывчатое устройство в Ставрополе было расположено около остановки общественного транспорта недалеко от воинской части. В то же время по данным Baza, самодельное взрывное устройство было заложено в урну около военной части.

Подозреваемый был задержан. Согласно одной из версий, подозреваемый мог сделать это под давлением представителей Украины. Однако на его мотивы и тип взрывчатки выясняются.

Инцидент произошел вечером 22 октября в микрорайоне 204-й квартал. Одной из версией произошедшего названа диверсия.

