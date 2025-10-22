Наука и техника
Стали известны причины разрушения гробницы Тутанхамона

Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Francesco Gasparetti / Wikimedia

В новом исследовании ученые раскрыли причины постепенного разрушения гробницы Тутанхамона — одного из самых знаменитых памятников Древнего Египта. Как показала работа, опубликованная в журнале npj Heritage Science, подземный комплекс в Долине царей испытывает критические деформации из-за сочетания геологических разломов, паводков и климатических изменений.

Международная команда археологов и инженеров под руководством Саеда Хемеды применила 3D-моделирование PLAXIS 3D — одну из самых точных технологий геотехнического анализа. Цифровая реконструкция позволила воссоздать реальные подземные условия: трещины, напряжения в породах и воздействие влаги. Расчеты показали, что в сводах формируются вертикальные нагрузки до 1660 кН/м² и смещения около 1,3 мм, что указывает на начало потери прочности в «коронных зонах» потолков.

Главным фактором дестабилизации исследователи назвали воду, проникающую в породы после редких, но мощных пустынных ливней. После катастрофического паводка 1994 года трещины в сводах заполнились влагой, что вызвало набухание слабых сланцев Эсна — породы, в которой высечена гробница. Эти сланцы теряют до половины прочности при насыщении водой, что приводит к изгибам, отслаиванию штукатурки и постепенному осыпанию древних фресок. Повышенная влажность также создает условия для роста грибков, угрожающих настенным росписям.

По расчетам, коэффициент запаса прочности потолков уже опустился ниже безопасного уровня. Ученые предупреждают: без стабилизации влажности, укрепления трещиноватых участков и устройства дренажной системы памятник может столкнуться с необратимыми повреждениями.

Ранее археологи обнаружили в древнем поселении Ахетатон кость быка возрастом 3,3 тысячи лет, оказавшуюся не обломком, а свистком.

