Стало известно о перестановках в руководстве Щепкинского училища

Исполняющим обязанности ректора Щепкинского училища стал Антон Лещинский

Заслуженный деятель искусств РСФСР Борис Любимов, занимавший пост ректора Щепкинского училища, переведен на новую должность. Его место в качестве и.о. займет Антон Лещинский. Об этом сообщает ТАСС.

Любимов был назначен президентом института (эту должность недавно учредили решением коллектива института). Исполняющим обязанности ректора стал заслуженный артист России Антон Лещинский.

«Он преподает в Щепкинском училище уже на протяжении 28 лет, руководит магистерской программой. В общей сложности участвовал в создании более 25 спектаклей Школы Малого театра», — говорится в сообщении Министерства культуры РФ.

Как добавили в пресс-службе, министерство культуры поддержало решение назначить первым президентом института Бориса Любимова, находившегося на должности ректора.

Ранее стало известно, что актер и режиссер Алексей Дубровский назначен главным режиссером Государственного академического Малого театра России.