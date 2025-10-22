Рогов: Владимир Зеленский дал приказ клепать фейки о победах ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский дал приказ «клепать фейков» якобы победах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии фронта. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

По словам Рогова, делается это с целью повысить оптимизм в украинском обществе. Общественник отметил, что украинские власти также преследуют выставить себя для западной публики в роли победителей.

Ранее Рогов заявил, что Запад запустил для главы Украины Владимира Зеленского обратный отсчет, требуя продемонстрировать способность украинской армии противостоять российскому наступлению.