06:58, 22 октября 2025Бывший СССР

Стало известно о приказе Зеленского «клепать фейки» о победах ВСУ

Рогов: Владимир Зеленский дал приказ клепать фейки о победах ВСУ
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: IMAGO / dts Nachrichtenagentur / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский дал приказ «клепать фейков» якобы победах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии фронта. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

По словам Рогова, делается это с целью повысить оптимизм в украинском обществе. Общественник отметил, что украинские власти также преследуют выставить себя для западной публики в роли победителей.

Ранее Рогов заявил, что Запад запустил для главы Украины Владимира Зеленского обратный отсчет, требуя продемонстрировать способность украинской армии противостоять российскому наступлению.

