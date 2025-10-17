В России заявили о запуске Западом обратного отсчета для Зеленского

Рогов заявил, что Запад запустил для Зеленского обратный отсчет

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с РИА Новости заявил, что Запад запустил для главы Украины Владимира Зеленского обратный отсчет, требуя продемонстрировать способность украинской армии противостоять российскому наступлению.

«Зеленский сейчас в панике. Для него лично Западом запущен обратный отсчет, и если он не оправдает их ожиданий, то будет списан», — сказал чиновник.

По его словам, западные союзники Киева требуют от политика отчета за потраченные на конфликт средства.

Рогов допустил, что Украина может в ближайшее время пойти на провокации, в том числе на своей территории, чтобы обвинить в этом Россию и под этим предлогом убедить Запад в необходимости продолжать поставки вооружений.

Ранее украинское издание «Страна.ua» объяснило разговор президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным в преддверии визита Зеленского в Вашингтон нежеланием отправлять ракеты Tomahawk Киеву.