На продажу выставили бывший дом Умы Турман

NYP: Таунхаус XIX века, принадлежавший Уме Турман, продается за $ 11,5 млн

Бывший дом голливудской актрисы Умы Турман выставили на продажу. Объект с более чем полуторавековой историей оценили в 11,5 миллиона долларов (939 миллионов рублей), пишет New York Post (NYP).

Лот представляет из себя четырехэтажный таунхаус на Манхэттене. Дом располагается в самом сердце исторического района Грамерси-парк и на данный момент пустует, однако некоторое время его владелицей была любимица Квентина Тарантино, актриса Ума Турман. Звезда картины «Криминальное чтиво» и дилогии «Убить Билла» владела недвижимостью около года и продала ее в 2005 году за пять миллионов долларов.

Дом был построен в середине XIX века, реставрационные работы в нем прошли 15 лет назад. Фасад здания выполнен из красного кирпича. На 386 квадратных метрах разместились шесть спален и столько же ванных комнат. Главная спальня занимает в таунхаусе целый этаж и освещается за счет двух окон, в передней части этажа и задней. Гостевая спальня и комната отдыха находятся на нижнем этаже. Гостиная таунхауса выходит на террасу и сад. Также в нем есть кухня для шеф-повара и столовая. В интерьере сохранилось немало исконных деталей — четыре дровяных камина с мраморными полками, сосновые дощатые полы, ставни и оригинальные молдинги. В то же время дом отапливается посредством инфракрасных лучей. Комнаты наполнены естественным светом — высоких домов в округе нет, а планировка идеально подходит для экспозиции предметов искусства.

В 2022 году в продаже появился бывший дом Умы Турман и Итана Хоука в Нью-Йорке. Его стоимость составила 6,5 миллиона долларов.