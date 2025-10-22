У россиян появится быстрый доступ к играм из Азии

VK Cloud и RuStore создали новую программу поддержки геймдев-компаний из Азии

Платформа облачных сервисов VK Cloud и магазин приложений RuStore создали новую программу поддержки геймдев-компаний из стран Азии. Все это поможет россиянам скачивать игры из Китая и Вьетнама быстрее, говорится в пресс-релизе, появившемся в распоряжении «Ленты.ру».

В рамках программы, как отмечается, паблишерам предоставят специальные условия на использование облачной платформы от VK Cloud. Также утверждается, что им оформят дополнительные возможности поддержки от RuStore.

«Инициатива направлена на ускорение выхода иностранных паблишеров на российский рынок и устранение технологических барьеров», — сказано в сообщении. VK Cloud и его облачная инфраструктура может обеспечить бесперебойную работу сервисов.

Все это для геймдев-компаний означает снижение расходов на ИТ и уверенность в стабильности своих проектов, а для игроков — новые релизы и качественный пользовательский опыт, указал директор по развитию бизнеса в RuStore Илья Ульянов. Он добавил, что новая программа станет помощником всем паблишерам-нерезидентам, кто работает через платежное решение RuStore.

Также директор по продукту VK Cloud Дмитрий Лазаренко добавил, что платформа облачных сервисов делает все возможное, чтобы иностранные геймдев-компании могли без лишних преград развивать бизнес в России. «Специальные условия на использование облачных сервисов и поддержка со стороны VK Cloud ускорят интеграцию и готовы вывести игры на рынок без дополнительных затрат и рисков», — сообщил он.

