10:20, 21 октября 2025Наука и техника

Раскрыта еще одна игра серии «Ведьмак»

CD Projekt RED выпустит еще одну игру по вселенной «Ведьмака»
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Скриншот: игра «Ведьмак 3: Дикая Охота» 

Студия CD Projekt RED разработает еще как минимум одну игру по вселенной «Ведьмак». Об этом сообщает портал ScreenRant.

Последней игрой серии оказалась «Ведьмак 3», вышедшая в 2015 году. В ближайшие годы польская студия также представит «Ведьмак 4», работа над которой уже ведется. Журналисты медиа заявили, что CD Projekt RED намерена запустить производство еще одной игры по известной вселенной, так как собралась нанять новых разработчиков.

Авторы ScreenRant обнаружили вакансии геймдизайнеров в студию CD Projekt RED. В том числе, компания ищет ведущего сценариста, который будет работать над «увлекательными историями, убедительными диалогами и инновационными квестами». В вакансии уточняется, что сценариста ожидает «совершенно новое приключение по вселенной игры». Журналисты полагают, что таким образом студия косвенно раскрыла, что ведет работу еще над одной игрой серии.

Игры «Ведьмак» основаны на одноименных книгах польского писателя Анджея Сапковского. Журналисты предположили, что геймдизайнеры имеют неиссякаемый ресурс в виде книжной основы и могут до бесконечности запускать игры по «Ведьмаку» с новыми персонажами и историями — не считая ремейков и переизданий.

В июне студия CD Projekt RED представила второй трейлер будущей игры «Ведьмак 4». Главной героиней тайтла окажется ведьмачка Цири, сроки выхода игры не раскрываются.

