Украина потребовала от Европы права распоряжаться доходами от активов России

Reuters: Киев потребовал от Европы права распоряжаться доходами от активов РФ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев потребовал от Европы передать доходы от активов России и предоставить право самостоятельно распоряжаться средствами. Об этом со ссылкой на украинских чиновников сообщает Reuters.

«Высокопоставленный чиновник в администрации президента Владимира Зеленского сообщил (...), что Украине нужны средства до конца года и право самостоятельно решать, как их потратить», — говорится в публикации.

На Украине также настаивают, что Киеву должны разрешить закупать на полученные деньги оружие у неевропейских производителей.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Европа передаст доходы от российских активов на нужды Вооруженных сил Украины. По его словам, в украинский бюджет перечислят сумму в размере шести миллиардов евро.

