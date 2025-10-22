Росстат сообщил о падении добычи газа в России с начала года на 4 процента

С начала года добыча газа в России упала на четыре процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 479,6 миллиарда кубометров. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает РИА Новости.

В том числе добыча природного газа упала на 3,6 процента, до 404 миллиардов кубометров, а попутного нефтяного — на 4,4 процента, до 75,6 миллиарда кубометров. Отдельно в сентябре она снизилась на 5,8 процента и на 2,6 процента в годовом выражении соответственно.

В общей сложности за первые три квартала добыто 479,6 миллиарда кубометров газа. По итогам прошлого года этот показатель вырос на 7,4 процента, до 685 миллиардов кубометров.

Ранее «Газпром» сообщил, что уже в начале октября, то есть рекордно рано, довел оперативный резерв газа в подземных хранилищах России до максимальных 73,17 миллиарда кубометров. Таким образом, с того момента у компании не осталось возможности закачивать газ в хранилища.

На фоне сообщений СМИ, назвавших «Газпром» обладателем самого большого долга среди представителей российского бизнеса, его председатель правления Алексей Миллер подчеркнул, что положение компании стабильно и надежно. Он добавил, что программы заимствований есть у всех компаний в мире.