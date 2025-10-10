«Газпром» заполнил газом все имеющиеся в стране хранилища

«Газпром» сообщил о рекордном заполнении газом хранилищ на территории России

В начале октября «Газпром» довел оперативный резерв газа в подземных хранилищах России до 73,17 миллиарда кубометров, что является абсолютным рекордом. Такие цифры приводятся в Telegram-канале компании.

В пресс-службе подчеркивают, что уровень заполнения составляет 100 процентов от совокупных объемов, то есть свободных мощностей для дополнительной закачки не осталось.

Накануне, 9 октября, глава «Газпрома» Алексей Миллер во время выступления на Петербургском международном газовом форуме пообещал, что зима 2025-2026 годов будет аномально холодной в Европе и европейской части России. Низкие температуры позволят компании реализовать большие, чем в прошлые зимы, объемы газа.

Вместе с тем ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг заявление Миллера, отметив, что зима в Москве будет на 2,5-3 градуса по Цельсию теплее климатической нормы. По его оценке, настолько же выше нормальной температура будет в странах Северной Европы, а южнее превышение составит 0,5-1 градус.

Ранее стало известно, что подписанный в Китае «юридически обязывающий меморандум» о газопроводе «Сила Сибири-2» не означает решения ключевых вопросов, мешающих проекту. В том числе стороны не договорились об источниках финансирования строительства, цене и объемах поставок, а также сроках начала и завершения работ.