Названо условие согласия России на перемирие

Азаров: Россия вряд ли согласится на перемирие, пока у власти Зеленский

Россия вряд ли согласится на перемирие, пока у власти на Украине нынешний президент Владимир Зеленский. Такое мнение высказал экс-премьер страны при Викторе Януковиче Николай Азаров, передает ТАСС.

«Пока сохраняется режим Зеленского, говорить о том, что Россия даст согласие на прекращение огня, мне кажется, маловероятно, потому что даже сейчас, при позитивных сигналах о готовящемся саммите в Будапеште, продолжаются провокационные обстрелы российской территории», — рассказал он.

Азаров отдельно отметил, что увеличение числа провокаций дают понять, что Киев не заинтересован в проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее Николай Азаров отметил, что США могут обеспечить вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса, устранив Владимира Зеленского. Кроме того, заметил экс-премьер, Вашингтон может использовать компромат на политика.