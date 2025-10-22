Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:21, 22 октября 2025Бывший СССР

Названо условие согласия России на перемирие

Азаров: Россия вряд ли согласится на перемирие, пока у власти Зеленский
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Россия вряд ли согласится на перемирие, пока у власти на Украине нынешний президент Владимир Зеленский. Такое мнение высказал экс-премьер страны при Викторе Януковиче Николай Азаров, передает ТАСС.

«Пока сохраняется режим Зеленского, говорить о том, что Россия даст согласие на прекращение огня, мне кажется, маловероятно, потому что даже сейчас, при позитивных сигналах о готовящемся саммите в Будапеште, продолжаются провокационные обстрелы российской территории», — рассказал он.

Азаров отдельно отметил, что увеличение числа провокаций дают понять, что Киев не заинтересован в проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее Николай Азаров отметил, что США могут обеспечить вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса, устранив Владимира Зеленского. Кроме того, заметил экс-премьер, Вашингтон может использовать компромат на политика.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не хотелось бы терять время». Трамп высказался о возможной встрече с Путиным. Он пообещал принять решение за два дня

    В Киеве седьмой раз за ночь прозвучали взрывы

    В Пхеньяне провели акцию памяти в честь подвига солдат КНДР в Курской области

    Ученые рассчитали время до конца всего живого на Земле

    В Белом доме заявили о проведении встречи Путина и Трампа

    Названо условие согласия России на перемирие

    Банки в России снова начали повышать ставки по вкладам

    Расходы россиян на кофе подсчитали

    Последствия удара ВСУ по Дагестану сняли на видео

    Дело о покушении на Владимира Соловьева начали рассматривать заново из-за судьи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости