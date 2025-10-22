В Европе отвергли насильственное изменение границ Украины

Цахкна: Европа не допустит насильственного изменения границ Украины

Европа не допустит «насильственного изменения» границ Украины. Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, его слова приводит RND.

«Мы никогда не допустим насильственного изменения границ», — сказал он. Дипломат добавил, что видит будущее Украины в Европейском союзе и НАТО.

Цахкна также призвал продолжать давление на Россию и осуществлять поддержку Украины. По его словам, такой подход должен привести к «справедливому и прочному миру».

Ранее в Киеве пожаловались на политику президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине. Как рассказал AFP неназванный высокопоставленный украинский чиновник, власти Украины считают, что мнение главы Белого дома по этому вопросу повторяется по кругу.