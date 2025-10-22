Бывший СССР
В Киеве заявили о «идущей по кругу» политике Трампа по Украине

AFP: В Киеве заявили, что политика Трампа по конфликту на Украине идет по кругу
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Политика президента США Дональда Трампа в отношении конфликта на Украине идет по кругу. Об этом AFP заявил некий высокопоставленный украинский чиновник, сообщает РБК.

Источник агентства отметил, что прошедшие в пятницу, 17 октября, переговоры между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским оказались непростыми и напряженными.

В частности, по словам представителя Киева, глава Белого дома настаивал на том, что украинские войска должны выйти с территорий Донбасса, которые все еще подконтрольны им.

Ранее президент США заявил, что пока не принял решение о том, пройдет ли его встреча с Владимиром Путиным в Венгрии. До этого в СМИ появились слухи, что подготовка к встрече лидеров стран была приостановлена.

