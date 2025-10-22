Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:08, 22 октября 2025Мир

В Италии заявили о дистанцировании Трампа от Зеленского

Профессор Орсини: Трамп отказал Зеленскому в помощи ради диалога с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп отказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в поставках военной помощи, чтобы сохранить возможность диалога с Россией. Такое мнение высказал изданию IL Fatto Quotidiano итальянский профессор социологии Алессандро Орсини.

«Трамп всегда критиковал Байдена за активное участие Штатов в украинском конфликте, поэтому сейчас он, скорее, был бы готов наблюдать за падением Зеленского, нежели посылать своих солдат на фронт», — отметил эксперт.

По словам Орсини, глава Белого дома отлично понимает, что положение дел на поле боя развивается не в пользу Украины. В связи с этим политик постепенно дистанцируется от Зеленского.

Ранее Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки ради мира с Россией. При этом, как написало издание NYT, Зеленский якобы ответил отказом на требование главы США.

Кроме этого, Дональд Трамп заявил, что не верит в победу Украины в конфликте с Россией. По словам главы Белого дома, конфликт на Украине будет в конечном счете урегулирован.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп прокомментировал возможную встречу с Путиным

    В Италии заявили о дистанцировании Трампа от Зеленского

    США предложили энергетическим компаниям доступ к оружейному плутонию

    Медведь набросился на бегуна и переломил ему кости надвое

    Мужчинам подсказали способ быстро оценить качество эрекции

    Сальдо заявил о минировании ВСУ зданий в Херсоне

    Водительские права начнут аннулировать при наличии заболеваний

    Северная Корея выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

    В Ирландии начались акции протеста после изнасилования девочки в лагере для беженцев

    Стали известны причины разрушения гробницы Тутанхамона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости