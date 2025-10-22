Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:09, 22 октября 2025Путешествия

В Казахстане раскрыли сроки обнародования отчета о крушении самолета AZAL

Бозумбаев: Отчет о крушении AZAL под Актау могут обнародовать после Нового года
Алина Черненко

Фото: МЧС Республики Казахстан / РИА Новости

Отчет о крушении самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) под Актау могут обнародовать после Нового года. Соответствующий срок раскрыл вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, возглавляющий госкомиссию по расследованию авиакатастрофы, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что расследование занимает около года, и работа по установлению всех обстоятельств трагедии продолжается.

В августе Бозумбаев заявлял, что Казахстан подготовит окончательный отчет о крушении лайнера Embraer 190 через несколько месяцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков прокомментировал слова Трампа о встрече с Путиным

    Суд оштрафовал уехавшего из России Гребенщикова

    У здания сербского парламента произошла стрельба

    В Дагестане мужчина сбил движущийся дрон из винтовки и попал на видео

    42-летняя Юлия Ковальчук раскрыла секрет стройности на снимке в бикини

    Россиянин помочился на памятник героям Великой Отечественной войны

    Украинский истребитель сбили в зоне СВО

    Раскрыты даты проведения в России масштабного музыкального фестиваля

    Российским пенсионерам предложили необычно разнообразить досуг

    В Казахстане раскрыли сроки обнародования отчета о крушении самолета AZAL

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости