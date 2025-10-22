Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:31, 22 октября 2025Бывший СССР

В МИД заявили об успешных гарантиях безопасности со стороны Киева по одному вопросу

МИД России: Удалось добиться гарантий безопасности для ЗАЭС от Киева
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В МИД России заявили, что удалось добиться гарантий безопасности для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) от Киева после непростых консультаций. Слова неназванного представителя ведомста публикует РИА Новости.

«После длительных и непростых консультаций удалось добиться гарантий безопасности со стороны Украины, без которых восстановление поврежденной линии электропередачи было бы невозможно», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что 23 сентября после удара ВСУ была повреждена опора линии электропередач, по которой идет внешнее электроснабжение ЗАЭС. После этого электричество подавалось от резеревных генераторов.

18 октября глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что на ЗАЭС начался ремонт систем внешнего энергоснабжения. Начало работ, отмечает он, стало следствием конструктивной позиции властей России и Украины, которые вместе с МАГАТЭ разработали комплексный план ремонта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не хотелось бы терять время». Трамп высказался о возможной встрече с Путиным. Он пообещал принять решение за два дня

    Появились подробности о разрушениях в российском городе после атаки ВСУ

    Цены на золото рекордно упали

    Россиянка поведала миру историю уставшего божества

    Избавившиеся от проблемы преждевременного семяизвержения мужчины раскрыли свои секреты

    В МИД заявили об успешных гарантиях безопасности со стороны Киева по одному вопросу

    В Киеве седьмой раз за ночь прозвучали взрывы

    В Пхеньяне провели акцию памяти в честь подвига солдат КНДР в Курской области

    Ученые рассчитали время до конца всего живого на Земле

    В Белом доме заявили о проведении встречи Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости