В МИД заявили об успешных гарантиях безопасности со стороны Киева по одному вопросу

МИД России: Удалось добиться гарантий безопасности для ЗАЭС от Киева

В МИД России заявили, что удалось добиться гарантий безопасности для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) от Киева после непростых консультаций. Слова неназванного представителя ведомста публикует РИА Новости.

«После длительных и непростых консультаций удалось добиться гарантий безопасности со стороны Украины, без которых восстановление поврежденной линии электропередачи было бы невозможно», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что 23 сентября после удара ВСУ была повреждена опора линии электропередач, по которой идет внешнее электроснабжение ЗАЭС. После этого электричество подавалось от резеревных генераторов.

18 октября глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что на ЗАЭС начался ремонт систем внешнего энергоснабжения. Начало работ, отмечает он, стало следствием конструктивной позиции властей России и Украины, которые вместе с МАГАТЭ разработали комплексный план ремонта.