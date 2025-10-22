В РФС назвали препятствие для возвращения российских футболистов на международные турниры

Генеральный секретарь российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов назвал препятствие для возвращения российских футбольных команд на международные соревнования. Его цитирует «РБ Спорт».

По словам Митрофанова, за возвращение россиян на турниры выступает большинство национальных футбольных федераций мира. Однако проблема заключается в том, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) единолично принял решение об отстранении России.

«Дальше возникает вопрос, как технически организовать возвращение и появляется давление политических властей на УЕФА в частности. Противоречие здесь в том, что УЕФА принял решение об отстранении России, не посоветовавшись с футбольными федерациями. А сейчас УЕФА говорит, что им сначала нужно посоветоваться. Ну, пусть посоветуются», — заявил Митрофанов.

Российские клубы и сборные отстранены от международных футбольных соревнований с 2022 года. Команды могут проводить только товарищеские матчи.